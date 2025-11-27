В Башкирии ожидается снег с гололедицей

По данным синоптиков, сегодня, 27 ноября, в регионе ожидаются незначительные осадки в виде снега и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный и северо-западный с переходом на юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем составит от -1 до +4°С.