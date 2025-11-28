В Уфе иномарка влетела в дорожный демпфер на Восточном выезде

В Уфе на 11 км подъездной дороги к федеральной трассе М-5 «Урал» произошло ДТП. Водитель за рулем «Киа Рио» совершил наезд на дорожный демпфер.

В результате инцидента автомобиль получил механические повреждения. Пострадавших нет.

На место происшествия оперативно прибыли аварийный комиссар и сотрудники ГАИ. Специалисты оформили необходимые документы, после чего поврежденный автомобиль эвакуировали с проезжей части.

В настоящее время ПВП работает в штатном режиме. Водители могут проехать через пункт взимания платы по любой полосе, полностью остановив транспортное средство перед шлагбаумом.