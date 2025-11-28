В Уфе проходят парламентские слушания по вопросам адаптации бойцов СВО

Забота о тех, кто защищал и защищает суверенитет и безопасность нашей страны. В эти минуты в Уфе завершаются парламентские слушания по вопросу социальной адаптации и реабилитации участников специальной военной операции.

В настоящее время в России и в Башкортостане сформирована нормативно-правовая база, которая регламентирует оказание социальной и медицинской помощи бойцам и членам их семей. В нашей республике действует 54 меры поддержки, которые охватывают практически все сферы жизни.