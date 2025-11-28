Житель Башкирии стал донором костного мозга для пациента с лейкемией

На 10 тысяч доноров – одно совпадение. Житель села Чуваш-Кубово Иглинского района предоставил свои стволовые клетки для пациента с лейкемией. Изначально мужчина вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга, а через год ему сообщили, что у него появился генетический близнец.
В Республиканскую станцию переливания крови Ивана Исакова привёло желание помочь людям. Во время одной из донаций в прошлом году ему предложили вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Мужчина долго раздумывать не стал, согласился. Спустя 10 месяцев раздался звонок.
Это очень редкое явление. Практически один случай на 10 тысяч доноров, когда находят генетического близнеца, говорят врачи. Пациенту, для которого Иван стал донором, повезло. Вот только кому помог житель нашей республики, до конца пока не знает. Процедура проходила в одном из медицинских учреждений Москвы. Это был мужчина, имя и личность станут известны спустя два года с момента трансплантации. Того требует анонимность донорства костного мозга.
А вот родная сестра Ивана Исакова узнает имя того, кому она спасла жизнь чуть раньше. Ирина Фролова в прошлом году тоже стала донором костного мозга для пациента, страдающего лейкемией. Кстати, она сама трудится в Республиканской станции переливания крови и пропагандирует донорство. И не просто так, а на своём примере. За хрупкими плечами – 33 донации.
На сегодня в федеральной регистр в нашей республике вступили 13965 человек. За весь период было 75 совпадений генетического кода доноров и тех, кто нуждается в пересадке стволовых клеток.
От 18 до 35 лет. Это возраст, когда можно стать донором костного мозга. И несмотря на маленькую вероятность совпадений генетического кода, каждый участник федерального регистра представляет особую ценность. Возможно, для кого-то это не просто шанс найти своего генетического близнеца, а возможность жить.