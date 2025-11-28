Житель Башкирии стал донором костного мозга для пациента с лейкемией

На 10 тысяч доноров – одно совпадение. Житель села Чуваш-Кубово Иглинского района предоставил свои стволовые клетки для пациента с лейкемией. Изначально мужчина вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга, а через год ему сообщили, что у него появился генетический близнец.

В Республиканскую станцию переливания крови Ивана Исакова привёло желание помочь людям. Во время одной из донаций в прошлом году ему предложили вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Мужчина долго раздумывать не стал, согласился. Спустя 10 месяцев раздался звонок.

Позвонили, сказали, что есть совпадение, нужна помощь. Ну я, естественно, согласился, не раздумывая. Иван Исаков, донор костного мозга

Это очень редкое явление. Практически один случай на 10 тысяч доноров, когда находят генетического близнеца, говорят врачи. Пациенту, для которого Иван стал донором, повезло. Вот только кому помог житель нашей республики, до конца пока не знает. Процедура проходила в одном из медицинских учреждений Москвы. Это был мужчина, имя и личность станут известны спустя два года с момента трансплантации. Того требует анонимность донорства костного мозга.

Да, конечно, хотелось бы увидеться и узнать, кому вообще я помог. А пока я ничего не знаю. Просто помог и всё. Иван Исаков, донор костного мозга

А вот родная сестра Ивана Исакова узнает имя того, кому она спасла жизнь чуть раньше. Ирина Фролова в прошлом году тоже стала донором костного мозга для пациента, страдающего лейкемией. Кстати, она сама трудится в Республиканской станции переливания крови и пропагандирует донорство. И не просто так, а на своём примере. За хрупкими плечами – 33 донации.

Хотела бы сказать: вступайте в федеральный регистр, не бойтесь. Это совсем не страшно. Первые шаги – это всего лишь заполнить анкету и сдать 3 мл крови. Вот так вы попадаете в федеральную базу доноров костного мозга. Ирина Фролова, менеджер по связям с общественностью Республиканской станции переливания крови

На сегодня в федеральной регистр в нашей республике вступили 13965 человек. За весь период было 75 совпадений генетического кода доноров и тех, кто нуждается в пересадке стволовых клеток.

Совпасть – это ещё полдела, а успешно свершившихся трансплантаций 35, то есть это реальные люди, которые выжили благодаря вот таким вот неравнодушным людям. Елена Стрельникова, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской станции переливания крови