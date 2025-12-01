В Уфе для рожениц перинатального центра выступил инклюзивный хор

В Республиканском перинатальном центре активисты-общественники организовали концерт для специалистов и пациентов. Для них выступил инклюзивный детский эстрадный хор «Восьмая нота».

Ансамбль исполнил патриотические песни, современные композиции. Это не первое выступление юных артистов. Совместный проект Общественной палаты Уфы и автономной некоммерческой организации «Планета Талантов» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, ребята уже выступили в санаториях и больницах. Подарки близким участников спецоперации вручила профсоюзная организация перинатального центра.