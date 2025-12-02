Мастера из Башкирии стали финалистами конкурса «Туристический сувенир»

Мастера из Башкортостана стали финалистами всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Ремесленники представили на рассмотрение экспертов свыше 130 авторских работ, отражающих национальные традиции республики. Всего поступило более тысячи заявок из 64 регионов России и Беларуси.

Глина – материл хоть и капризный, но изделия из нее получаются неповторимые, рассказывает художница Екатерина Репникова. Ремеслом она увлекается с детства, и если когда-то это было лишь хобби, то сейчас уже работа, причем любимая. В каждую поделку Екатерина вкладывает свою душу и душу родного края.

В Баймакском районе Екатерина познакомилась с символом республики – башкирскими лошадьми. Красоту, силу и стать животных воодушевленная мастерица решила продемонстрировать в своих работах. Екатерина рассказывает: работу оценили по достоинству, но такая скульптура, хоть и миниатюрная, впишется не в каждый интерьер. Кроме того, многим покупка может быть не по карману. Думать над альтернативой долго не пришлось – мастерица стала создавать небольшие сувениры в форме лошадок. Название тоже не заставило себя ждать – «Алга».

В преддверии Года Лошади, говорит Екатерина, поделки расходятся на ура. А ручная роспись, особые глазури и нестандартные формы придают изделиям уникальности. Причем особым спросом они пользуются за пределами республики. Чтобы еще больше прославить и без того знаменитую башкирскую лошадь, Екатерина приняла участие во всероссийском конкурсе «Туристический сувенир». Так умелица вышла в финал, который состоится в Санкт-Петербурге.