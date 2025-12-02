В Уфе завод бурового оборудования внедряет бережливые технологии

Рост производства на 10%. Такого результата удалось добиться уфимскому предприятию благодаря внедрению бережливых технологий. Уфимский завод бурового оборудования вместе с Региональным центром компетенций разработали проект, и уже два месяца выпуск продукции идет по-новому. Руководство предприятия ожидает, что цифры продолжат расти.

Аккуратно на станке вырезаются отверстия и пазы. Все строго по чертежам и запросам заказчика. На этом станке идет механическая обработка будущих клинов-отклонителей для нефтяных скважин. Ильмир Муртазин работает на заводе около года. В последние месяцы на его участке произошли изменения. Теперь специалист не тратит время на лишние операции.

Теперь Ильмир успевает обрабатывать на станке больше деталей, чем раньше. На заводе бурового оборудования в этом году внедрили бережливые технологии. Предприятие стало участником федерального проекта «Производительность труда». Вместе с Региональным центром компетенций был разработан проект. Реорганизация рабочих мест, перенос оборудования и объединение технологических операций позволили превратить семь участков в четыре.

На 30 минут сократился процесс армирования клинов карбидом вольфрама, повышающий прочность изделия. Предприятие специализируется на производстве и ремонте породоразрушающего инструмента для ремонта буровых скважин. Это фрезы, якоря, клины. Сейчас уже завод производит в месяц порядка 220 единиц продукции, которая пользуется спросом не только в стране.