В Уфе в преддверии праздников пожарные проверили заведения общепита

Безопасный Новый год под контролем. В преддверии праздников сотрудники управления пожарной охраны проводят рейды по заведениям общественного питания. Чтобы предотвратить возможные трагедии и обеспечить безопасное празднование, специалисты не только выявили нарушения, но и провели разъяснительные работы с персоналом.

Огонь, охватил крышу и один из киосков торгового комплекса «Корсо». Пожар произошёл летом этого года. Оперативные действия спасателей усмирили стихию. Но чтобы не допустить подобных инцидентов и обеспечить безопасность жителей, сотрудники управления пожарной охраны провели рейды по популярным ресторанам города. Главная цель – убедиться, что кулинарное искусство не перерастёт в опасную и неконтролируемую стихию.

Чтобы за блестящим фасадом не скрывались серьезные нарушения правил пожарной безопасности, для сотрудников ресторана провели инструктаж. Также им рассказали, как действовать при возгорании, как эффективно использовать первичные средства пожаротушения и организовать эвакуацию посетителей.

В ходе профилактического рейда проверили огнетушители, озвучили правила использования пиротехнических средств. Сотрудники управления пожарной охраны отметили готовность заведений к проведению новогодних мероприятий.

Несоблюдение требований безопасности к пиротехнике влечет штраф для заведений в размере 5 тысяч рублей. При прямой угрозе жизни деятельность ресторана может быть приостановлена на срок до 90 суток. Ответственное обращение с пиротехникой – залог безопасного праздника.