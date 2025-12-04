В Башкирии женщина приютила 40 кошек, 30 собак и ворону

В квартире площадью 48 кв.м. женщина содержала 40 кошек, 30 собак и ворону. Соседи долго жаловались на неприятных запах и крики животных. Женщина при этом людей сторонилась и на просьбы исправить ситуацию никак не реагировала. Жильцам пришлось обращаться в прокуратуру.