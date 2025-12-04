В Башкирии женщина приютила 40 кошек, 30 собак и ворону

В Нефтекамске 46-летняя любительница животных оказалась во внимании правоохранителей.
В квартире площадью 48 кв.м. женщина содержала 40 кошек, 30 собак и ворону. Соседи долго жаловались на неприятных запах и крики животных. Женщина при этом людей сторонилась и на просьбы исправить ситуацию никак не реагировала. Жильцам пришлось обращаться в прокуратуру.
Суд обязал женщину привести квартиру в надлежащее состояние. Удалось это только с помощью приставов. Женщину привлекли к административной ответственности, принудили заплатить в казну государства исполнительский сбор. Кошек и собак забрали в приюты, а ворону отпустили.