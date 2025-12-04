В Башкирии тестируют первый виртуальный сервис для госслужащих

В этой реальности мы видим, что не хватает часто применения искусственного интеллекта в рабочей области, в области принятия решений и в области производственных процессов. Я вижу по себе, что качество моих решений сильно растёт. Почему? Потому что генеративный ИИ позволяет на самом деле быстрее гораздо убирать рутинные процессы, собирать данные более эффективно, при должной проверке выдавать хорошие варианты решений.

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Республике Башкортостан