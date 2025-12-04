В Башкирии тестируют первый виртуальный сервис для госслужащих

Увеличить эффективность работы и упростить рутинные повседневные процессы с помощью искусственного интеллекта. Минцифры вместе с компанией «Ростелеком» разрабатывает платформу виртуальных сервисов, которая будет адаптирована для госслужащих. В тестировании новой платформы участвует и наша республика.
В рамках Международной недели бизнеса в Уфе подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и программах импортозамещения между компанией «Ростелеком» и Министерством цифрового развития государственного управления республики. Такое партнёрство позволит реализовать проекты с использованием искусственного интеллекта. Первый виртуальный сервис для госслужащих уже внедряется.
По мнению специалистов «Ростелекома», новый виртуальный сервис станет незаменимым помощником в работе чиновников. Он позволит систематизировать и упростить некоторые рабочие моменты, например, в поиске и изучении информации, конспектировании и многое другое.
Этот сервис используют уже около 200 тысяч сотрудников «Ростелекома». Пилотный же проект по обучению чиновников муниципалитетов республики начнется в ближайшие дни.