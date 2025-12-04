В Башкирии тестируют первый виртуальный сервис для госслужащих

Увеличить эффективность работы и упростить рутинные повседневные процессы с помощью искусственного интеллекта. Минцифры вместе с компанией «Ростелеком» разрабатывает платформу виртуальных сервисов, которая будет адаптирована для госслужащих. В тестировании новой платформы участвует и наша республика.

В рамках Международной недели бизнеса в Уфе подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и программах импортозамещения между компанией «Ростелеком» и Министерством цифрового развития государственного управления республики. Такое партнёрство позволит реализовать проекты с использованием искусственного интеллекта. Первый виртуальный сервис для госслужащих уже внедряется.

Для нас и нашей республики сегодня искусственный интеллект, внедрение этих технологий является одним из приоритетнейших направлений. Мы уже видим перспективы внедрения конкретных решений в конкретной области.

Денис Слепов, первый заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан

По мнению специалистов «Ростелекома», новый виртуальный сервис станет незаменимым помощником в работе чиновников. Он позволит систематизировать и упростить некоторые рабочие моменты, например, в поиске и изучении информации, конспектировании и многое другое.

Фото №1 - В Башкирии тестируют первый виртуальный сервис для госслужащих

В этой реальности мы видим, что не хватает часто применения искусственного интеллекта в рабочей области, в области принятия решений и в области производственных процессов. Я вижу по себе, что качество моих решений сильно растёт. Почему? Потому что генеративный ИИ позволяет на самом деле быстрее гораздо убирать рутинные процессы, собирать данные более эффективно, при должной проверке выдавать хорошие варианты решений.

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Республике Башкортостан

Этот сервис используют уже около 200 тысяч сотрудников «Ростелекома». Пилотный же проект по обучению чиновников муниципалитетов республики начнется в ближайшие дни.

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии