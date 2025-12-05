Орел вернулся: в селе Башкирии завершают благоустройство въездной зоны

В селе Акъяр Хайбуллинского района на свое историческое место вернули памятник орлу — символ райцентра. Теперь скульптура вновь встречает гостей у въездного знака.
Обновление въездной зоны стало частью масштабного благоустройства. На месте формируется новый сквер, где уже появились тротуары, декоративные камни, бордюры и парковка. Работы ведутся на средства местного бюджета, а также при поддержке благотворителей и предприятий района.
В ближайших планах — монтаж освещения и установка стилизованной надписи «Акъяр».
Как отметил глава администрации муниципалитета Рустам Шарипов, проводимая работа подчеркнет уют и гостеприимство Акъяра и Хайбуллинского района.
Фото: администрация Хайбуллинского района, Vk