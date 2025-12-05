Орел вернулся: в селе Башкирии завершают благоустройство въездной зоны

В селе Акъяр Хайбуллинского района на свое историческое место вернули памятник орлу — символ райцентра. Теперь скульптура вновь встречает гостей у въездного знака.

Обновление въездной зоны стало частью масштабного благоустройства. На месте формируется новый сквер, где уже появились тротуары, декоративные камни, бордюры и парковка. Работы ведутся на средства местного бюджета, а также при поддержке благотворителей и предприятий района.