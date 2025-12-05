Стало известно самочувствие подростков, которых вытащили из реки в Уфе

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии подростков, которых вытащили из реки Белой.

Напомним, 17-летнего парня и 18-летнюю девушку случайно заметили недалеко от бассейна «Юность» в Уфе. Очевидцы вызвали спасателей и скорую помощь.

Стало известно, что пара находится в РДКБ. Состояние парня оценивается как средней степени тяжести, а девушка из реанимации переведена в травматологическое отделение.