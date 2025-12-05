В Башкирии зарегистрировано более 200 тысяч волонтеров

Сегодня отмечается международный День волонтера. Праздник тех, кто помогает, не ожидая ничего взамен. Только по официальным данным портала Добро.ру в республике зарегистрировано более 200 тысяч волонтеров, в реальности их еще больше.
Возраст добровольцев не знает границ – от пятилетних малышей до «серебряных» волонтеров. Пандемия коронавируса, пожары в Зауралье, а сейчас специальная военная операция показали, что в Башкортостане развито волонтерское движение и жители готовы быстро объединиться в команду.