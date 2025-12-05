В Уфе организовали День подписчика

В Уфе организовали подписку на газеты и журналы, которые выпускают в издательском доме «Республика Башкортостан». Любой желающий может по льготным ценам приобрести любимую печатную продукцию как на русском, так и на башкирском языках.

Также в магазине «Китап» проходит благотворительная акция «Добрая подписка», в рамках которой можно сделать новогодний подарок не только себе, но и своим родным и близким, ветеранам боевых действий и родственникам участников СВО.