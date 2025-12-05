В Башкирии отметили Международный день добровольца

Сегодня – Международный день добровольца. В Башкортостане их, по официальным данным, больше 200 тысяч. Рассказ о самых юных и самых опытных, «серебряных» активистах – в нашем сюжете.

Их можно назвать самыми маленькими волонтёрами республики. Детсадовцам всего около шести лет. Но их список добрых дел уже удивляет: экологические акции, помощь детдомам и приютам для животных, патриотические проекты. Для них это не обязанность, а настоящее приключение.

Сегодня маленьких активистов наградили благодарственными письмами за активное волонтёрство. Им нравится их новая стезя. Сдав макулатуру, к слову, они приобрели билеты в Национальный музей.

А это волонтерский штаб, организованный прямо дома. Гульсум Бикмухаметова начала с плетения маскировочных сетей 2,5 года назад. Вместе с сыновьями она делает браслеты выживания, они даже смастерили для этого специальные станки. Материалы покупают на свои средства. А ещё женщина вяжет талисманы, шьёт нашлемники, сушит яблоки. Всё это с одной целью – чтобы наши бойцы почувствовали тепло дома.

Добровольчество – это ещё и социальные проекты, которые меняют жизнь к лучшему. 15-летний Семён Борденюк из Октябрьского с одним из таких проектов стал лауреатом международной премии «Мы вместе».

В Башкортостане волонтерское движение – это настоящая сила. Пандемия коронавируса, пожары в Зауралье, а сейчас – поддержка участников СВО. Всё это показало: жители республики умеют быстро сплотиться в одну крепкую команду.