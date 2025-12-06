В Уфе в авариях пострадали два подростка

В Уфе за сутки зафиксировали две аварии, в которых пострадали подростки. Подробности рассказали в ГАИ.

На улице Карла Маркса 56-летний водитель на «ГАЗель» допустил наезд на 17-летнего парня, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка госпитализировали с травмами.

Подобная история произошла на улице Рощинской. 67-летний водитель на «Тойота Рав4» допустил наезд на 12-летнего мальчика. Ребёнок пересекал дорогу по переходу. Ему также потребовалась помощь врачей.