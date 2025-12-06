В Башкирии глухари «поужинали» камнями

В Башкирии заметили глухарей, которые ели камни. Кадрами из мира природы поделились в министерстве природопользования и экологии.

Глухари, особенно молодые и неопытные самцы, в сезон активно пополняют запас камешков для улучшения пищеварения. Активный сбор гастролитов начинается с середины сентября, чаще всего происходит осенью, но не прекращается и зимой.