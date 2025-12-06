В Бурзянском районе Башкирии открылся новый ФАП

Доступ к телемедицине и комфортные условия. В деревне Кутаново Бурзянского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Строительство и оснащение нового ФАПа велось в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Теперь около 250 местных жителей будут получать первичную медицинскую помощь в комфортных и соответствующих современным стандартам условиях.
Здание ФАПа оснащено всем необходимым: процедурным кабинетом, помещениями для персонала и хранения медикаментов. Для удобства маломобильных граждан на входе оборудован пандус. Также жителям теперь доступны и цифровые медицинские услуги.