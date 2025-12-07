В Башкирии нашли останки убитого браконьерами лося

На территории государственного природного заказника «Бирский» инспектор Дирекции по особо охраняемым природным территориям выявил факт незаконной добычи самца лося. При осмотре на месте были обнаружены останки животного.

Согласно действующему режиму, на территории заказника запрещены все виды охоты на зверей и птиц. Исключение составляют лишь отстрел или отлов в целях регулирования численности и для научных исследований, которые проводятся на основании специальных разрешений.