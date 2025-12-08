В Уфе за выходные задержали 25 пьяных водителей

Сотрудники уфимской Госавтоинспекции подвели итоги рейдов за прошедшие выходные. Всего за два дня инспекторы зарегистрировали 50 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Было выявлено и пресечено 677 нарушений правил дорожного движения. Наиболее частыми из них стали: 71 случай невыполнения требования уступить дорогу пешеходам, 49 нарушений правил использования ремней безопасности и 41 — правил перевозки детей-пассажиров.