С начала года в Башкирии на ж\д путях погибло 2 человека

С начала года в республике на железной дороге зарегистрировано 20 случаев травмирования граждан из-за собственной невнимательности.
К сожалению, два из этих инцидентов завершились гибелью подростков. Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, основная причина ЧП — попытки пешеходов успеть перебежать пути прямо перед приближающимся составом.
Несмотря на тревожную статистику, в компании отметили положительную динамику: общее число травм снизилось на 5%, а смертельных случаев — на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.