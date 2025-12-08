С начала года в Башкирии на ж\д путях погибло 2 человека

С начала года в республике на железной дороге зарегистрировано 20 случаев травмирования граждан из-за собственной невнимательности.

К сожалению, два из этих инцидентов завершились гибелью подростков. Как сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, основная причина ЧП — попытки пешеходов успеть перебежать пути прямо перед приближающимся составом.