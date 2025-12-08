В перинатальные центры Башкирии поступили новые аппараты ИВЛ

35 новых аппаратов искусственной вентиляции легких поступили в перинатальные центры республики, а также в родильный дом РКБ имени Куватова. Современная техника позволит врачам спасать жизни самых маленьких и уязвимых пациентов.

Крошечная София весом всего 990 граммов появилась на свет раньше срока – на 34-й неделе. Малышка провела первые семь дней своей жизни в реанимации, борясь за каждый вдох. Сейчас она рядом с мамой, но ей ещё предстоит некоторое время провести в аппарате искусственной вентиляции лёгких и набрать вес.

В Республиканском клиническом перинатальном центре новое оборудование появилось благодаря нацпроекту «Семья». Техника, установленная в отделениях реанимации и интенсивной терапии, использует щадящие режимы вентиляции легких, снижая нагрузку на дыхательную систему. Индивидуальная настройка аппарата позволяет выхаживать даже самых крошечных младенцев весом от 300 граммов, обеспечивая оптимальную поддержку дыхания.