В Башкирию прилетели три больших белых цапли

В национальном парке «Башкирия» заметили краснокнижных птиц. В период миграции в республику прилетели три больших белых цапли.
Эта величественная птица — символ водных просторов и болотных троп. Она занесена в Красные книги РБ, РФ и Международного союза охраны природы.
Белая цапля предпочитает жить у водоёмов, болот, заливных лугов, мелководий — там, где можно ловить рыбу, лягушек, раков, а также насекомых и мелких грызунов. Охотится, медленно перебирая ноги по воде, или, застывая на месте, стремительным ударом клюва хватает добычу.