В Башкирию прилетели три больших белых цапли

Белая цапля предпочитает жить у водоёмов, болот, заливных лугов, мелководий — там, где можно ловить рыбу, лягушек, раков, а также насекомых и мелких грызунов. Охотится, медленно перебирая ноги по воде, или, застывая на месте, стремительным ударом клюва хватает добычу.