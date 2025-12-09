В Уфе прошел «Бал юных шаймуратовцев»

В Уфе для юных «шаймуратовцев» организовали бал. Более 200 школьников одновременно станцевали вальс. Мероприятие посетил и глава республики. Радий Хабиров вручил отличившимся в учёбе и спорте юношам и девушкам почётные знаки. Бал был посвящён Дню Героев Отечества, Дню Конституции России и Дню башкирского языка.

Последние штрихи в причёске перед первым в жизни балом. У танцоров – учащихся шаймуратовских классов – нет разнообразия в нарядах: юноши в парадной форме, девочки в белых и голубых платьях. Но это никого не огорчает, ведь единый стиль в одежде – это их отличительная особенность.

На танцевальной площадке больше 100 пар. Первыми в зал входят девушки под руку с участниками специальной военной операции. Знамённая группа вносит флаги, звучат государственные гимны – в торжественной обстановке детей приветствует глава республики. В прошлом году это мероприятие прошло впервые, по инициативе Радия Хабирова.

Мы создали этот проект для ребят, которые стремятся наиболее полно реализовать себя, изучать военную историю, вырасти настоящими патриотами нашей республики и страны. Быть «шаймуратовцем» – это большая ответственность, которую вы пронесёте через всю жизнь. Уверен, что имя генерала Шаймуратова будет вдохновлять вас и сопровождать на вашем пути. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Вальс под мелодию композитора Урала Идельбаева и под знаменитую композицию Рима Хасанова «Зимний романс». Школьники танцуют в унисон, ни единой заминки – результат тщательных репетиций.

Впервые классы имени Героя России Минигали Шаймуратова были созданы в 2020 году. Сегодня по всей республике синие парадные костюмы носят учащиеся 290 классов. Помимо обычных предметов, они проходят дополнительно программы, направленные на подготовку к военной или другой госслужбе. Ежегодно на Советской площади проходит церемония посвящения в «шаймуратовцы».