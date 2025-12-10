Из общежития в Уфе были эвакуированы более 400 студентов

Накануне вечером из общежития Башкирского государственного аграрного университета, расположенного на бульваре Молодежный, эвакуировали студентов.

Причиной срабатывания автоматической противопожарной сигнализации (АПС) стало попадание строительной пыли на дымовой извещатель во время ремонтных работ на пятом этаже.

Администрация общежития до прибытия экстренных служб организовала эвакуацию 405 проживающих студентов. Сотрудники МЧС, прибывшие на место происшествия, возгорания не обнаружили.

После завершения проверки все жильцы смогли вернуться в свои комнаты.