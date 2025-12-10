В Башкирии лобовое столкновение унесло жизнь пассажира

Вечером 8 декабря на 8 км автодороги Ишимбай – Петровск Ишимбайского района произошло смертельное ДТП.
По информации Госавтоинспекции республики, 69-летний водитель за рулем «Ока» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Сиена».
В результате аварии пассажир отечественного авто с травмами был доставлен в медицинское учреждение. К сожалению, он скончался в реанимации.
По факту происшествия сотрудниками ГАИ проводится проверка.
Фото: ГАИ РБ.