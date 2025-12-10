В Уфе в медколледже появилась Парта Героя

В Уфимском медколледже появилась Парта Героя. Она посвящена выпускнику образовательного учреждения и участнику спецоперации Артуру Аминову. Он окончил колледж и, став фармацевтам, начал трудовую деятельность в аптечной сети. Затем принял решение встать в ряды защитников Отечества.
В зоне СВО боец командовал стрелковым отделением. В сентябре 2024 года погиб, оставшись до конца верным присяге. Парта Артура Аминова будет установлена в кабинете истории, где каждый школьник сможет изучить жизненный путь бойца.