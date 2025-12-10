В Уфе в медколледже появилась Парта Героя

В Уфимском медколледже появилась Парта Героя. Она посвящена выпускнику образовательного учреждения и участнику спецоперации Артуру Аминову. Он окончил колледж и, став фармацевтам, начал трудовую деятельность в аптечной сети. Затем принял решение встать в ряды защитников Отечества.