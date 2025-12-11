В Москве прошёл башкирский Новый год

В Москве прошёл детский Новый год, приуроченный ко Дню башкирского языка. Маленьких гостей и их родителей встречали Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Для ребятишек организовали интерактивные игры, конкурсы, активности, музыкальные и танцевальные номера. Также провели хоровод под башкирские новогодние песни.
В завершение мероприятия Дед Мороз вручил детям подарки и сладкие угощения, а после все смогли насладиться травяным чаем с башкирской выпечкой. Событие стало ярким примером того, как важно сохранять и передавать национальные традиции подрастающему поколению.