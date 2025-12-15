На Башкирию надвигается мощный шторм

В ближайшие сутки на территории республики ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

По данным ведомства, ночью местами пройдет снег, в отдельных районах метель. Днем также прогнозируется небольшой снег.

Ветер северо-западный и западный 7-12 м/с. Ночью местами возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -13, -18°C, а при прояснениях может опуститься до -23°C. Дем столбики термометров покажут -10, -15°C.