В Башкирии ожидается резкое похолодание до -25°C

Сегодня, 19 декабря, прогнозируется снег и мокрый снег, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат и заносы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами ночью порывистый. Ночью столбики термометров покажут -4, -9°C, по востоку до -14°C, днем 0, -5°C.