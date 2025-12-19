В Башкирии ожидается резкое похолодание до -25°C

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие двое суток.
Сегодня, 19 декабря, прогнозируется снег и мокрый снег, местами отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат и заносы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами ночью порывистый. Ночью столбики термометров покажут -4, -9°C, по востоку до -14°C, днем 0, -5°C.
Завтра, 20 декабря, ночью по региону, днем местами ожидается небольшой снег. Ветер северный и северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит -15, -20°C, при прояснениях похолодает до -25°C, днем -13, -18°C, по югу ночью и днем -8, -13°C.