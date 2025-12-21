Погода на грани: Башкирию накроет метель и сильный ветер

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий в республике в понедельник, 22 декабря.
Прогнозируется облачная погода, небольшой, а местами умеренный снег. В отдельных районах ожидается метель и гололед. На дорогах образуется гололедица, снежный накат и возможны заносы.
Ветер южный и юго-западный усилится до 9-14 м/с. Местами, особенно ночью, порывы могут достигать 22 м/с, днем — до 17 м/с. Из-за этого на трассах ухудшится видимость до 500 м и менее.
Ночью столбики термометров покажут -4, -9°С, по югу региона до -14°С, днем ожидается -2, -7°С.