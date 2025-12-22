Четыре погибших в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Башкирии

В Альшеевском районе на 105 км автодороги М5 «Урал» Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки сегодня утром, 22 декабря, произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным ГАИ, столкнулись три автомобиля: «ВАЗ-2110», «Мазда CX-5» и «Шахман».

В результате аварии три человека, находившиеся в «ВАЗ-2110», и один пассажир «Мазда» скончались на месте до приезда медиков.

Для расследования всех обстоятельств трагедии на место происшествия выехали сотрудники Управления Госавтоинспекции и эксперты-криминалисты МВД по РБ. Работу правоохранительных органов взяла на контроль прокуратура.