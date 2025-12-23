Сатурн встретится с Луной на вечернем небе Башкирии

Яркая «звезда», по вечерам на юго-западе, — это Сатурн. Он сияет невысоко над горизонтом в созвездии Водолея. Вокруг нет других ярких светил, поэтому найти его легко.

Чтобы окончательно убедиться, что это Сатурн, астрономы советуют взглянуть на небо вечером 26 декабря. В этот день он составит пару с растущей Луной. Левее и немного ниже планеты будет виден лунный серп, освещенный Солнцем на 37%.

Оба светила в созвездии Водолея. Наблюдать их можно примерно до полуночи, после чего они скроются за горизонтом на западе, сообщили в Уфимском городском планетарии.