Ограничения на трассах и пробки: на Башкирию обрушились снегопады

Республику продолжает заваливать снегом. Из-за метели и снегопадов в республике продлили ограничения движения на дорогах.
По данным управления дорожного хозяйства, закрыт проезд для грузового и пассажирского транспорта по трассам Уфа – Инзер – Белорецк; Уфа – Бирск – Янаул; Бирск – Тастуба – Сатка; Дюртюли – Нефтекамск; а также на участках трассы Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка и Благовещенск – Павловка.
Между тем сегодня утром пробки в Уфе достигли 8 баллов. Жилищно-коммунальные службы продолжают расчистку города от снега. По данным городских властей, на улицах и во дворах работают более 1260 дорожных рабочих и дворников, 570 единиц техники.