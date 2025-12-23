Ограничения на трассах и пробки: на Башкирию обрушились снегопады

Республику продолжает заваливать снегом. Из-за метели и снегопадов в республике продлили ограничения движения на дорогах.

По данным управления дорожного хозяйства, закрыт проезд для грузового и пассажирского транспорта по трассам Уфа – Инзер – Белорецк; Уфа – Бирск – Янаул; Бирск – Тастуба – Сатка; Дюртюли – Нефтекамск; а также на участках трассы Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка и Благовещенск – Павловка.