Театр «Лики» представит Башкирию на фестивале «Театральное Приволжье»

Уфимский театр «Лики» готовится представить Башкортостан на фестивале Приволжского федерального округа. Вместе с ним в VII сезоне проекта «Театральное Приволжье» примет участие стерлитамакская вокально-театральная мастерская «Этюд». Спектакли этих коллективов отобрали из более чем 120 заявок, присланных организаторам из Башкортостана. Мы побывали на репетиции театра «Лики».

Бескрайние просторы страны, эшелоны, гружённые заводскими станками, а в теплушках – женщины, старики, дети. У каждого из них – своя судьба, своя память, своя боль. Для молодого творческого коллектива работа над этой сложной постановкой стала настоящим испытанием. В спектакле актёры театра, отмечающего в этом году своё пятилетие, рассказывают историю эвакуации. Премьера приурочена к 80-летию Великой Победы.

Театр «Лики» представит свою постановку «Эшелон» Михаила Рощина на фестивале «Театральное Приволжье». По словам организаторов, в этом году на конкурс поступило рекордное число заявок – только из Башкортостана их было более 120, и представлены самые разные театральные жанры. Творческий коллектив ГКЗ «Башкортостан» выбрал для участия трагическую драму. Артисты будут бороться за победу в номинации «Молодежный спектакль».