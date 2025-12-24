Башкирию окутали 36-градусные морозы

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ближайшие двое суток.
Сегодня, 24 декабря, ожидается небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах возможен гололед. Ветер северо-западный, умеренный. Температура в течение суток составит -20, -25°C. Ночью при прояснениях похолодает до -27, -32°C. В южных районах республики ночью и днем будет до -6, -11°C с понижением к вечеру до -13, -18°C.
В четверг, 25 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ветер сохранится северо-западный, умеренный. Ночью ожидается -25, -30°C, а при прояснениях — до -31, -36°C. Днем температура составит -20, -25°C, местами до -30°C.