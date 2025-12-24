На набережной Белой в Уфе появится площадь Агидели

Депутаты Уфимского городского совета на 58-м заседании присвоили название участку набережной реки Белой. Теперь площадь возле колоннады официально называется «площадь Агидели».
Ранее уфимцам было предложено выбрать название из десяти вариантов, среди которых были «Троицкая», «Дружбы народов», «Ивана Нагого», «Трудовой доблести и славы», «Мира и дружбы», «Дружбы и доблести», «Уфимская колоннада», «Белая пристань» и «Первая городская».
В итоге большинство голосов получил вариант «Агидель» — поэтическое название реки Белой.