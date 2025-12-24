На набережной Белой в Уфе появится площадь Агидели

Ранее уфимцам было предложено выбрать название из десяти вариантов, среди которых были «Троицкая», «Дружбы народов», «Ивана Нагого», «Трудовой доблести и славы», «Мира и дружбы», «Дружбы и доблести», «Уфимская колоннада», «Белая пристань» и «Первая городская».