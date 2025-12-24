На набережной Белой в Уфе появится площадь Агидели

Депутаты Уфимского городского совета на 58-м заседании присвоили название участку набережной реки Белой. Теперь площадь возле колоннады официально называется «площадь Агидели».

Фото №1 - На набережной Белой в Уфе появится площадь Агидели

Ранее уфимцам было предложено выбрать название из десяти вариантов, среди которых были «Троицкая», «Дружбы народов», «Ивана Нагого», «Трудовой доблести и славы», «Мира и дружбы», «Дружбы и доблести», «Уфимская колоннада», «Белая пристань» и «Первая городская».

В итоге большинство голосов получил вариант «Агидель» — поэтическое название реки Белой.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии