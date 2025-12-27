В Уфе банк Уралсиб запустил работу зимних катков и площадок для активного отдыха. Также банк продолжает развитие проекта по прокату спортивного инвентаря на маршрутах «Уфимского ожерелья».
Заработали локации зимних развлечений в Уфе на Горсовете, Набережной и у торгового центра «МЕГА». Здесь доступны прокат коньков, а на «МЕГА» есть ещё и зимняя горка. Во время торжественного зажжения огней на столичной ёлке глава города Ратмир Мавлиев рассказал о важности зимнего досуга для уфимцев и гостей столицы.
Также продолжается развитие проекта банка Уралсиб по прокату спортивного инвентаря. На пяти маршрутах «Уфимского ожерелья» в ближайшее время заработает прокат лыжного снаряжения. По картам банка Уралсиб действует скидка 25%.
Финансирование катков и площадок стало частью инициативы банка по поддержке активного зимнего досуга в городе.