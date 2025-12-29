В Башкирии продлили работу автобусов в новогоднюю ночь

Министр транспорта и дорожного хозяйства республики Любовь Минакова сообщила о графике работы пассажирского транспорта в период новогодних каникул с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Так, в праздничные дни транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, работа автобусов продлят до 03:00 часов. В Уфимской и Стерлитамакской агломерациях автобусы будут курсировать с 06:00 до 22:00. На городских маршрутах интервалы движения увеличат в 1,5 раза по сравнению с будними днями.