Стала известна погода в Башкирии в канун Нового года

Синоптики рассказали о погоде в последние дни года в республике.
Сегодня, 30 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ветер ночью — слабый переменный, днем станет умеренным южным. Температура ночью составит -11, -16°C, при прояснениях столбики термометров опустятся до -21°C. Днем будет -9, -14°C.
В среду, 31 декабря, также ожидается небольшой снег. Ветер южный, умеренный. Ночью температура составит -10, -15°C, в отдельных районах при прояснениях похолодает до -20°C. Днем будет немного теплее -5, -10°C.