Стала известна погода в Башкирии в канун Нового года

Синоптики рассказали о погоде в последние дни года в республике.

Сегодня, 30 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ветер ночью — слабый переменный, днем станет умеренным южным. Температура ночью составит -11, -16°C, при прояснениях столбики термометров опустятся до -21°C. Днем будет -9, -14°C.