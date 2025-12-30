В УУНиТ открылась лаборатория точной обработки авиадеталей

Передовые технологии обработки деталей для создания современных самолетов смогут осваивать уфимские студенты. В Уфимском университете науки и технологий состоялось торжественное открытие новой лаборатории прецизионной электрохимической и электроэрозионной обработки деталей авиастроения. Это ключевой элемент комплекса, состоящего из четырех современных лабораторий, открытых в 2025 году на кафедре технологии машиностроения.
Проект реализован благодаря федеральному гранту в рамках национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Общий объем финансирования составил более 80 миллионов рублей, часть из которых предоставил генеральный партнер проекта, ведущий российский производитель оборудования для различных отраслей промышленности.
Лаборатория оснащена современным оборудованием, которое позволит проводить сверхточные замеры деталей любой сложности с точностью до микрона. Еще одно ее предназначение – подготовка высококвалифицированных специалистов в области авиационного машиностроения. Так, за прошедшие полгода более 300 инженеров уже прошли программы повышения квалификации, а свыше 230 студентов получили практические навыки работы с современным оборудованием. Оно позволит готовить специалистов, способных создавать конкурентоспособную продукцию и внесет свой вклад в укрепление транспортной независимости страны.