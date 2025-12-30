В УУНиТ открылась лаборатория точной обработки авиадеталей

Передовые технологии обработки деталей для создания современных самолетов смогут осваивать уфимские студенты. В Уфимском университете науки и технологий состоялось торжественное открытие новой лаборатории прецизионной электрохимической и электроэрозионной обработки деталей авиастроения. Это ключевой элемент комплекса, состоящего из четырех современных лабораторий, открытых в 2025 году на кафедре технологии машиностроения.

Проект реализован благодаря федеральному гранту в рамках национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Общий объем финансирования составил более 80 миллионов рублей, часть из которых предоставил генеральный партнер проекта, ведущий российский производитель оборудования для различных отраслей промышленности.