В Уфе ночью устранили коммунальную аварию

В Октябрьском районе Уфы в ночь с 30 на 31 декабря произошла коммунальная авария. Подробности рассказал глава администрации.
Вблизи дома №8 в районе Молодежного бульвара произошла коммунальная авария на сетях теплоснабжения.
На время производства работ было возможно краткосрочное понижение параметров теплоснабжения в близлежащих домах. При этом отключение теплоресурса не производилось, система продолжала циркулировать по обратному трубопроводу. Последствия аварии устранили за пару часов.
Фото: администрация Октябрьского района г. Уфы.