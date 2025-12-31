Жителям Башкирии напомнили о работе транспорта в новогоднюю ночь

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии напомнило график движения общественного транспорта в новогоднюю ночь и дни праздников.
С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года пассажирский транспорт будет работать по расписанию выходного дня. В Уфимской и Стерлитамакской агломерациях движение автобусов и троллейбусов запланировано с 06:00 до 22:00 часов.
В новогоднюю ночь будет действовать особый график движения. Работа общественного транспорта продлится до 03:00 часов 1 января.
Движение автобусов по пригородным и междугородным маршрутам также будет организовано по графику выходного дня. При необходимости расписания могут быть скорректированы.