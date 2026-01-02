Жители Башкирии смогут наблюдать сближение Луны и Юпитера

В ночь с 3 на 4 января жители Башкирии станут свидетелями красивого астрономического явления — сближения полной Луны и Юпитера. Об этом сообщили в уфимском планетарии.

Юпитер — самая яркая «звезда» на ночном небе. Он виден в созвездии Близнецов. Планета восходит вечером на северо-востоке и видна всю ночь. В полнолуние ее блеск немного померкнет в сиянии естественного спутника.

Наблюдать за парой можно будет до рассвета. Юпитер скроется в лучах восходящего Солнца, а Луна видна даже после восхода светила — низко над горизонтом на северо-западе. Она зайдет в 10:30.