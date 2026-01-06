«Великаны бурзянских лесов» попали в объектив фотоловушки в Башкирии

Государственный природный заповедник «Шульган-Таш» в Бурзянском районе представил уникальные кадры, сделанные с помощью фотоловушки.
Устройство, установленное у солонца государственным инспектором Сабитом Галиным, зафиксировало «великанов бурзянских лесов» — лосей.
Такие съемки возможны лишь благодаря ежедневному труду инспекторов, которые даже в период новогодних каникул продолжают выполнять свои обязанности. Они проверяют закрепленные за ними обходы и ведут наблюдения за природой.
Видео: заповедник «Шульган-Таш», ТГ.