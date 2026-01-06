В небе над Башкирией Венера вступит в верхнее соединение с Солнцем

Сегодня, 6 января, в 21:35 по уфимскому времени, произойдет верхнее соединение Венеры с Солнцем. Об этом сообщили в уфимском городском планетарии.

Это астрономическое событие означает окончание периода, когда Венеру можно было наблюдать по утрам в качестве «утренней звезды». Теперь начинается ее длительный период вечерней видимости, который продлится до 24 октября 2026 года.

В момент соединения Венера будет находиться на небосводе рядом с Солнцем в созвездии Стрельца. Однако сразу после этого события планету не будет видно из-за ее близкого расположения к Солнцу. Впервые наблюдать Венеру как очень яркую «вечернюю звезду» удастся только в конце февраля. Тогда ее можно будет увидеть после захода Солнца низко над западным горизонтом на фоне вечерней зари.