В Башкирии родилось более 27 тысяч детей

За прошлый год в Башкирии родилось 27 574 малыша. Также в республике снизилась младенческая смертность, сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.
В регионе выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям. Для будущих мам из групп риска разрабатываются индивидуальные программы ведения беременности совместно с ведущими федеральными клиниками с применением телемедицины.
Особое внимание уделяется ранней постановке беременных на учет для своевременного обследования и диагностики, что позволяет вовремя выявлять изменения в развитии плода.