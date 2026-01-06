В Башкирии родилось более 27 тысяч детей

За прошлый год в Башкирии родилось 27 574 малыша. Также в республике снизилась младенческая смертность, сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - В Башкирии родилось более 27 тысяч детей

За 11 месяцев 2025 года, показатель составил 3,2 промилле на 1 000 родившихся, тогда как в прошлом году он был равен 4. За значимым результатом - комплекс мер, которые реализуются в системе здравоохранения Башкортостана.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ

В регионе выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям. Для будущих мам из групп риска разрабатываются индивидуальные программы ведения беременности совместно с ведущими федеральными клиниками с применением телемедицины.

Особое внимание уделяется ранней постановке беременных на учет для своевременного обследования и диагностики, что позволяет вовремя выявлять изменения в развитии плода.

