В Башкирии родилось более 27 тысяч детей

За 11 месяцев 2025 года, показатель составил 3,2 промилле на 1 000 родившихся, тогда как в прошлом году он был равен 4. За значимым результатом - комплекс мер, которые реализуются в системе здравоохранения Башкортостана.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения РБ