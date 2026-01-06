В Уфе спасатели проводят профилактические рейды на водоемах

Осторожно: тонкий лёд. Сотрудники Управления гражданской защиты города Уфы сегодня вышли в профилактический рейд, чтобы предупредить рыбаков о мерах безопасного нахождения на водоёмах в зимнее время.

Погода нестабильная, давление постоянно скачет. Зимняя рыбалка в этом сезоне плохая, сетует Анатолий Шабрин. Несмотря на это, холодный рыболовный ящик мужчина не торопится сменить на тёплое домашнее кресло.

В прошлом году в это время толщина льда в этом месте, говорят рыбаки, достигала полуметра, сейчас – не больше 25 сантиметров. По периметру много промоин, поэтому на льду необходимо быть предельно осторожными.

Напомнить о мерах безопасности сегодня вышли и сотрудники городского Управления гражданской защиты. Уфимские спасатели прошлись по акватории реки Белой, недалеко от третьей пристани.

Спасатели раздают памятки, проводят разъяснительные беседы. Запретить выходить на лёд они не могут. Тем более дело имеют с людьми, для которых рыбалка – это больше, чем просто увлечение.

Опаснее всего на водоёмах там, где растут кустарники и камыш, сильное течение, а также около мостов, говорят спасатели. Главное – выходя на лёд, нужно вооружиться средствами самоспасения, чтобы под рукой была хотя бы верёвка. Не лишним будет и спасжилет.

