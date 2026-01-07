На Рождество в Башкирии потеплеет до 0 градусов

Синоптики Башгидрометцентра сообщили о погоде в республике на ближайшие двое суток.

Сегодня, 7 января, ночью и днем — небольшой снег, местами до умеренного. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура ночью составит от -10 до -15°С, при прояснениях до -20°С, днем будет -4, -9°С.