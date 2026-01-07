В Уфе за сутки зарегистрировали 38 ДТП

За минувшие сутки в башкирской столице сотрудники ГАИ выявили 7 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Еще 5 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

Всего за этот период в городе произошло 38 ДТП. К счастью, обошлось без пострадавших. Кроме того, инспекторы зафиксировали 256 нарушений ПДД.

Среди них: 41 водитель не использовал ремни безопасности, 9 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам, 12 водителей нарушили правила перевозки детей. Также к ответственности привлечены 15 пешеходов.